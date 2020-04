Kultowy serial medyczny z 1989 roku opowiadający o losach młodego lekarza Doogie’ego Howsera doczeka się remake’u. Produkcja zostanie stworzona z myślą o platformie streamingowej Disney+.

Doogie Howser, lekarz medycyny powraca w odświeżonej formie. Produkcja, która powstanie dla platformy streamingowej Disney+ będzie znacząco różniła się od pierwowzoru. Przede wszystkim główną bohaterką będzie 16-letnia dziewczyna pochodzenia azjatyckiego, która pracuje jako lekarz. Akcja serialu zostanie umiejscowiona na Hawajach.

Roboczy tytuł serialu to "Doogie Kealoha, M.D.". Twórczynią serii jest Kourtney Kang, która pracowała przy takich produkcjach jak Jak poznałem waszą matkę czy Fresh Off the Boat. Pochodzenie etniczne głównej bohaterki odzwierciedla pochodzenie Kang urodzonej na Hawajach.

Oryginalna seria, w której wystąpił Neil Patrick Harris jako genialny nastoletni lekarz, łączy wyzwanie związane z praktyką medyczną oraz codziennymi problemami życia nastolatka. Produkcja składa się z czterech sezonów i była emitowana w latach 1989-1993. Doogie Howser zapisał w amerykańskiej popkulturze i dzisiaj jego imię służy jako pseudonim dla zdolnych nastolatków, którzy pomimo młodego wieku odnajdują się w świecie medycyny, polityki i innych dziedzin.

Co sądzicie o pomyśle na remake?