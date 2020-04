W ostatnim czasie Studio MGM, pod przewodnictwem Michaela De Luca, robi efektowne ruchy na rynku filmowym. Jednym z jego nowym nabytków został najnowszy film Ridleya Scotta – dramat kryminalny o morderstwie pioniera mody Maurizio Gucciego, w którym ma wystąpić Lady Gaga. Studio w prawdziwej batalii o prawa do filmu pokonało Netflixa i jeszcze jedną platformę streamingową. Wygrana MGM spowodowana była głównie możliwością premiery kinowej, co według źródeł, było kluczowym argumentem dla reżysera.

Scenariusz Roberto Bentivegny oparty jest na "Gucci – potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku", książce Sary G. Forden wydanej w 2001 roku. Fabuła opowiadać będzie o kulisach morderstwa Maurizio Gucciego w 1995 roku, burzliwych, pełnych konfliktów wewnętrznych losach rodziny i korporacyjnych intrygach podszytych grubą warstwą pieniędzy. Wnuk założyciela domu mody, Maurizio Gucci po wyrwaniu firmy z rąk wuja, był w trakcie odświeżania marki w okresie jej upadku w latach 80., wprowadzając nową linię przygotowaną przez Toma Forda. Niedługo później został zastrzelony przed swoim biurem w Mediolanie.

Lady Gaga ma wcielić się w rolę Patrizii Reggiano, oskarżonej i skazanej na 29 lat więzienia za spiskowanie na życie byłego męża kobietę, którą media wykreowały na oszalałą z wściekłości porzuconą żonę. Z Guccim miała dwie córki, ale ten ostatecznie porzucił ją dla innej kobiety. Raggiano spędziła w więzieniu 18 lat.

Historia jest tak epicka, stawka jest tak wysoka, a postaci tak bogato opisane, że postanowiliśmy przenieść to wszystko na duży ekran. Powiedzieć, że jesteśmy podekscytowani współpracą z Mike’iem De Lucą i jego świetną ekipą filmową w MGM- to za mało! Nie możemy się doczekać, aż film trafi na ekrany w przyszłym roku!

powiedziała Giannina Scott, która będzie produkować film wraz z mężem Ridleyem

Scott do niedawna był w trakcie kręcenia The Last Duel, dramatu osadzonego w średniowieczu z Benem Affleckiem, Mattem Damonem i Adamem Driverem, ale film został wstrzymany z powodu pandemii koronawirusa. Biografią Maurizio Gucciego zainteresowany jest od lat, a 10 lat temu planował już pierwszą filmową ekranizację tej historii. Wtedy w głównych rolach mieli wystąpić Angelina Jolie i Leonardo DiCaprio. Kilka lat później kandydatem na stołek reżysera w podobnym projekcie został sam Wong Kar-Wai.

MGM wyznaczyło datę premiery na 24 listopada 2021 roku!