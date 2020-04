Scenarzysta "Parks and Recreation" kandydatem do wyreżyserowania filmu Marvela

Scenarzysta serialu komediowego Parks and Recreation spotkał się z przedstawicielami Marvela w sprawie jednego z przyszłym projektów. Zapoznajcie się ze szczegółami.

Marvel Studios cały czas wynajduje intrygujących twórców, którzy pokazują klasę i wprowadzają coś nowego do wielkiego uniwersum, które bawi nas od wielu lat. Bracia Russo, James Gunn czy Taika Waititi to świetne przykłady takich filmowców. Czy Alan Yang, czyli scenarzysta serialu komediowego Parks and Recreation będzie mógł dołączyć do tej listy?

Aktualnie Alan Yang czeka na premierę swojego pełnometrażowego debiutu zatytułowanego Tigertail. Produkcja już jutro trafi do oferty serwisu platformy streamingowej Netflix. Wygląda na to, że twórca dzięki temu filmowi oraz kilku wcześniejszym projektom telewizyjnym zwrócił uwagę Marvel Studios. Podczas ostatniego wywiadu Yang potwierdził, że doszło do spotkania z przedstawicielami studia.

Jestem naprawdę wszystkożerny. Zrobiłem komedię, zrobiłem dramat. Brzmi to nieźle, ale spotkałem się z Marvelem w sprawie wyreżyserowanie dla nich filmu, tak więc może dojdzie do tego w przyszłości.

powiedział Yang

Nie wiemy, o jakim projekcie Yang rozmawiał ze studiem, jednak na ten moment filmy kolejnej fazy są już obsadzone. Bardzo możliwe, że filmowiec jest melodią przyszłości i dopiero za kilka lat stanie za kamerą filmu MCU.