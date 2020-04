Przed widzami Boomeranga kolejne odcinki serialu nominowanego do International Kids Emmy 2020! Lamput uciekł z laboratorium i czmycha przed sprytnymi naukowcami: Specjalistą oraz Chudszym Doktorkiem. Czy tym razem bohaterowi uda się pozostać niezauważonym i uniknąć powrotu do siedziby laborantów?

fot. materiały prasowe

Lamput jest pomarańczowym, kreatywnym stworzeniem, które powstało w tajnym i eksperymentalnym laboratorium Specjalisty i Chudszego Doktorka. Główny bohater przyjął postać niezwykle elastycznej substancji, która może przybrać dowolny kształt: potrafi wyglądać jak pomarańczowa walizka, przypominać ogromnego pająka czy dinozaura, a nawet zmienić się w trampolinę lub deskorolkę. Te umiejętności ułatwiają mu ucieczki przed parą pracowników laboratorium, którzy za wszelką cenę chcą, by powrócił tam, skąd uciekł.

Jednak Lamput jest wyjątkowo szczęśliwy, kiedy może odkrywać świat i odwiedzać kolejne, nieznane miejsca, np. lotnisko czy muzeum. W trzecim sezonie dostarczy widzom jeszcze więcej zabawy podczas emocjonujących gonitw i pościgów. Serial to niezwykle dynamiczne widowisko oraz przygody, które zdecydowanie poprawiają humor! Pomysły Lamputa na to, jak zostać niezauważonym są zaskakujące i wpływają na wyobraźnię najmłodszych odbiorców. Produkcja została doceniona i nominowana do nagrody International Kids Emmy 2020. Czy w nowych odcinkach upartym naukowcom wreszcie uda się dorwać Lamputa?

Premiera nowych odcinków trzeciego sezonu serialu Lamput już 15 kwietnia o 14:40. Emisja codziennie o 14:40 na antenie Boomeranga.