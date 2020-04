Zbliżają się Święta, a wraz z nimi tradycyjne spędzanie czasu przy stole. Ruszyły domowe piekarnie, odkurzanie książek z przepisami, odkrywamy nowe smaki. Jemy, wcinamy i pałaszujemy bez żadnych wyrzutów sumienia :) Żeby podsycić wasz filmowy apetyt BEST FILM proponuje smaczne propozycje ze swojego katalogu.

PRZEPIS NA MIŁOŚĆ

On jest właścicielem upadającej fabryki czekolady, który umiera ze strachu, na myśl o rozmowie z kimś obcym. Ona zna jeden z najlepszych przepisów na czekoladki, ale jest zbyt nieśmiała, żeby wyjawić swój sekret. Tych dwoje mogłoby stanowić idealną parę. Gdyby tylko któreś z nich odważyło się zrobić pierwszy krok…

Film inspirowany prawdziwą, niezwykłą historią prezydenta Francji François Mitteranda i jego szefa kuchni w spódnicy. Hortense Laborie, mistrzyni kuchni z Dordonii, dostaje propozycję nie do odrzucenia. Obejmie stanowisko osobistego kucharza prezydenta i przejmie odpowiedzialność za menu w Pałacu Elizejskim. Pomimo zazdrości kolegów po fachu, którzy nie życzą nowej szefowej najlepiej, Hortense szybko zyskuje autorytet. Jej niezwykłe potrawy, trafiają nie tylko do podniebienia, ale i do serca prezydenta. Na szczytach władzy czeka na nią jednak wiele pułapek…

FOODIES. UCZTA

Wciągający dokument o swoistej subkulturze kulinarnych smakoszy. Poznajcie ludzi, których pasją jest jadanie w najlepszych restauracjach i dzielenie się swoimi wrażeniami w Internecie. Od wielu lat haute cuisine, czyli wyborna kuchnia na najwyższym poziomie, podbija serca i żołądki najbardziej wyrafinowanych smakoszy. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się restauracje serwujące haute cuisine – podające starannie przygotowane potrawy, przyrządzane z najlepszych, najświeższych i rzadkich składników, odznaczające się też najwyższej klasy obsługą. Dzięki przedstawieniu subkultury blogujących krytyków, których hobby jest jedzenie w najlepszych lokalach i ich dokładna obserwacja, poznajemy najbardziej ekskluzywne restauracje na świecie.

