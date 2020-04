"Co robimy w zamknięciu" - nowy, polski serial internetowy

Wczoraj premierę miały dwa pierwsze odcinki nowego internetowego serialu "Co robimy w zamknięciu" w reżyserii Ireneusza Grzyba. W rolach głównych występują Agata Różycka i Tomasz Włosok. Odcinki dostępne są bezpłatnie na kanale YouTube firmy Rozbrat Films – producenta serialu. Kolejne odcinki emitowane będą w środy i soboty – zawsze o 22:00.

Co robimy w zamknięciu to serial internetowy opowiadający historię młodych ludzi, którzy – odcięci od świata z powodu pandemii – starają się zdalnie załatwić to, czego nie udało się im zrobić przed zamknięciem. Aneta (Agata Różycka) kwarantannę spędza sama. Tuż przed jej ogłoszeniem postanowiła rzucić Julka (Tomasz Włosok), który obecnie zamknięty jest w swoim mieszkaniu wraz z dwójką innych osób.

Ireneusz Grzyb opowiada o swoim projekcie:

Co robimy w zamknięciu to serial dla wszystkich, którzy wierzą, że każdą sprawę można

załatwić jutro. Trochę tak jak ja.

Poza Agatą Różycką i Tomaszem Włosokiem w serialu zobaczymy także Weronikę Łukaszewską, Malwinę Buss oraz (po raz pierwszy na ekranie!) Jagodę Włosok. „Już wkrótce w serialu pojawią się też kolejni przyjaciele oraz rodzina naszych głównych bohaterów.” – mówią producentki serialu, Maria Gołoś i Monika Matuszewska z Rozbrat Films. Każdy odcinek to rozmowy video nagrywane przez aktorów w ich mieszkaniach. „Nigdy wcześniej nie pracowałyśmy w ten sposób. Produkcja naszego serialu to nowe wyzwanie i jednocześnie ogromna przyjemność płynąca ze współpracy z ludźmi,

których znamy i lubimy.” – dodają producentki.

Tutaj podrzucamy zainteresowanym projektem: