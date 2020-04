KONKURS FILMOWY! CO ROBIĆ W DOMU W CZASACH EPIDEMII? Niejeden film nas przed tym przestrzegał, jednak nie słuchaliśmy. Pandemia zamknęła nas wszystkich w domach i teraz nie mamy pomysłu co ze sobą począć! Ku pokrzepieniu serc przygotowaliśmy konkurs “Zostań w domu i kręć filmy”! Wystarczy nakręcić 30-sekundowy film o tym co można robić w domu, gdy za oknem szaleje Covid-19.

Ars Independent Festival podpisuje się pod tym, byśmy pozostali w domach, jednocześnie dając możliwość wykorzystania kłębiących się pokładów kreatywności. Nakręć film interpretujący hasło „Co robić w domu w czasach epidemii?”. Możesz to zrobić w dowolnej technice i gatunku, za pomocą jakiegokolwiek sprzętu, jedyne o czym musisz pamiętać – masz tylko 30 sekund.

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 20 kwietnia. Wszystkie zgłoszone filmy zostaną opublikowane na kanałach FB i YT festiwalu Ars Independent. Laureatów i zwycięskie filmy poznamy 30 kwietnia.

W jury oceniającym filmy zasiądą: nadkom. Paweł Warchoł (Komenda Miejska Policji w Katowicach), Ewelina Leszczyńska (FINA) i Matylda Badera (Ars Independent).

W puli nagród do wygrania m.in.: torby bawełniane, kubki, smycze i magnesy z ikonami szlaku moderny, płyty DVD „Antologia polskiej animacji dla dzieci”, „Akcja Animacja | Filmy najnowsze” oraz wybrane albumy z serii „Polska Szkoła Dokument” (Koszałka, Munk, Czarna Seria 1955-1958), książki “Sekrety Katowic” i “Klasyczne dzieła nowych mediów”, gra planszowa “Odkrywcy Kultur”, miejski przewodnik subiektywny “Ogarnij Miasto”, gadżety z festiwalu Ars Independent oraz z Medialabu Katowice.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Może akurat wasza kreatywnośc w okresie pandemii przeżywa najlepsze momenty i aż was nosi. Czemu by nie spróbować, jeżeli przegapicie jakieś przez to wiadomości o sytuacji w Polsce, to jest ich wszędzie tak dużo, że i tak z pewnością do was dotrą!

Na tej stronie szczegóły konkursu.