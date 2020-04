Martin Scorsese poszukuje partnerów, którzy pomogą w realizacji kolejnego filmu. Mowa o produkcji Killers of the Flower Moon, w której główną rolę zagra Leonardo DiCaprio.

Z najnowszych doniesień wynika, że Martin Scorsese rozmawia z przedstawicielami Apple’a oraz Netflixa w sprawie produkcji lub dystrybucji filmu Killers of the Flower Moon. Studio filmowe, które miało zająć się produkcją, czyli Paramount Pictures nadal pozostaje w grze, jednak coraz częściej słychać głosy o ich kłopotach.

Podobno budżet filmu szacowany jest na 200 milionów dolarów, dlatego też Paramount Pictures wyraził zgodę, aby reżyser zaczął rozglądać się za innymi partnerami. Podobno Scorsese rozmawiał również z MGM i Universal Pictures, ale Paramount Pictures chce być zaangażowane mimo wszystko w projekt – nieważne czy jako jeden z finansistów lub dystrybutorów.

Warto przypomnieć, że Martin Scorsese podobną drogę przeszedł z Irlandczykiem, który okazał się zbyt drogim tytułem dla Paramount Pictures. Oszacowano, że budżet gangsterskiej superprodukcji wyniósł 173 mln dolarów. Killers of the Flower Moon ma być jeszcze droższy.

Scenariusz filmu (Killers of the Flower Moon) Killers of the Flower Moon (????)_ (f826008!) powstanie na podstawie książki w Polsce znanej pod tytułem "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI". Jej autorem jest David Grann. Autor skupia się w niej na członkach tytułowego plemienia, którzy odkryli na swoich terytoriach pokaźne złoża ropy naftowej. Dzięki temu szybko się wzbogacili i rozpoczęli życie w luksusie. Nagle zaczęli ginąć w tajemniczych okolicznościach jeden po drugim. W pewnym momencie ofiar było tak wiele, że sprawą zainteresowało się świeżo utworzone FBI.

W filmie oprócz Leonardo DiCaprio zobaczymy też Roberta De Niro.