Gdybyście musieli wybrać trzy najlepsze filmy, w których wystąpił Jim Carrey, to na jakie tytuły byście postawili? Na Twitterze trwa właśnie zabawa, w której fani aktora prezentują swoje listy.

Jim Carrey kojarzy się nam jako niesamowicie pozytywna postać z wieloma genialnymi kreacjami komediowymi. Hollywoodzki gwiazdor miał jednak okazję zagrać kilka poważniejszych postaci. Niestety do tej pory nie otrzymał nominacji do Oscara – a kilka ról na pewno zasługiwało – jednak może pochwalić się siedmioma nominacjami do Złotego Globu. Dwie z nich udało się zamienić na statuetki – w 1999 roku (najlepszy aktor w dramacie – Truman Show) i 2000 roku (najlepszy aktor w komedii lub musicalu – Człowiek z księżyca)

Na Twitterze ludzie prezentują swoje listy:

Jak widać opinii jest wiele i to pokazuje, jak znakomitym aktorem jest Jim Carrey.

Nie będę gorszy i podam Wam również swoją trójkę najlepszych (czy jak kto woli ulubionych) filmów z Jimem Carreyem:

Jako dodatek polecę Wam również świetny serialowy komediodramat zatytułowany Kidding. Znajdziecie go w ofercie HBO GO.

A jak to wygląda u Was?