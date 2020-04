Matt Reeves, czyli reżyser filmu The Batman zdradził kilka szczegółów związanych z projektem. Najważniejszym z nich jest fakt, iż widowisko nie będzie klasyczną genezą Bruce’a Wayne’a.

Wygląda na to, że reżyser i scenarzysta filmu The Batman nie ma zamiaru ponownie pokazywać nam genezy Bruce’a Wayne’a i tego co pchnęło go do zostania Mrocznym Rycerzem.

Chciałem napisać historię, która nie będzie o jego pochodzeniu, ale będzie to pochodzenie potwierdzała, ponieważ to go ukształtowało. On w dużym stopniu zajmuje się walką i właśnie to pozwala być mu ponad tym. Nie oznacza to, że on wszystko rozumie. To właśnie jest ta idea bycia w cieniu i tego co cię napędza.

powiedział Reeves

Warto przypomnieć, że zdjęcia do widowiska rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii. Niestety z powodu pandemii koronawirusa prace na planie musiały zostać przerwane. W jaki sposób Matt Reeves wykorzystuje tę przerwę?

Tak naprawdę nakręciliśmy jedną czwartą filmu. Obecnie przeglądam notatki oraz nakręcone ujęcia. Sprawdzam to co nadchodzi.

Jeśli wierzyć słowom filmowca to tym razem dostaniemy mroczną historię w klimatach noir. Prawdopodobnie Batman wreszcie będzie miał pole do popisu i zaprezentuje nam swoje zdolności detektywistyczne. Matt Reeves czerpał inspiracje z takich klasyków, jak Trop czy Chinatown.

Premiera The Batman 25 czerwca 2021 roku.