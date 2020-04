Skok na bank z czarującym Robertem Redfordem czy wypad na mecz z Diego Maradoną? A może pełna przygód podróż z Viggo Mortensenem i Mahershalą Alim? Jeśli zamiast dalekiej wyprawy, marzysz o wygodnej kanapie, towarzystwa dotrzyma Ci z pewnością Charlize Theron, która jak nikt inny pragnie odpoczynku i świętego spokoju. M2 Films poleca kolekcję swoich piętnastu największych kinowych hitów, dostępną w specjalnej cenie na VOD.pl!

To czas, w którym filmów potrzebujemy bardziej, niż kiedykolwiek. Bo gdzie odskoczni może szukać mama, która kolejny tydzień bez wytchnienia zajmuje się swoimi pociechami? Jak nakarmić głód sportowych emocji, gdy wszystkie mecze zostały odwołane? Perspektywa planowania wakacji jest odległa, więc choć na chwilę chcemy przenieść się na pełną słońca plażę. To właśnie filmy dają nam chwilę zapomnienia od aktualnych trosk i zabierają w podróż do różnorodnych światów. M2 Films przygotowało kolekcję swoich największych kinowych hitów na platformie VOD.pl, a wśród nich m.in. nagrodzony trzema Oscarami Green Book, Mój piękny syn z kapitalnym duetem Timothée Chalameta i Steve'a Carella, rewelacja festiwalu w Cannes – Dogman, Przedszkolanka ze świetną rolą Maggie Gyllenhaal, czy Tully z Charlize Theron. W zestawieniu także propozycje dla całej rodziny, Mój przyjaciel Ufik i Munio: Strażnik Księżyca, cudowne opowieści o tym, że z najlepszym przyjacielem u boku nie ma rzeczy niemożliwych. Największe hity M2 Films – w specjalnej cenie – już na VOD.pl.

To idealny film na ten czas, w którym tak mocno odczuwamy brak naszych najbliższych przyjaciół i rodziny. Pełna serca, humoru i wzruszeń historia niezwykłej przyjaźni, która zrodziła się w podróży po Głębokim Południu Stanów Zjednoczonych, między rubasznym i dobrodusznym Tonym Lipem, a utalentowanym pianistą Donem Shirleyem. To cudowny film, który rozbawi i rozchmurzy was nawet w najbardziej ponure dni!

Wszystkie mamy to superbohaterki, którym w ostatnich tygodniach przypadły również role domowych przedszkolanek i nauczycielek. Chwilę oddechu od niekończących się obowiązków znajdą jednak w towarzystwie Charlize Theron w filmie Tully, która najlepiej wie, że macierzyństwo to niezła komedia! Z kolei przestrogą przed nadmiernymi ambicjami wobec utalentowanych pociech, będzie Przedszkolanka z rewelacyjną rolą nominowanej do Oscara Maggie Gyllenhaal.

Gentleman z rewolwerem i Sztokholm to najlepsze propozycje dla tych, którym w domowej rutynie brak dreszczyku emocji. Komediowe kryminały z pełnymi wdzięku rabusiami – Robertem Redfordem i Ethanem Hawkiem w rolach głównych – dostarczą mocy śmiechu i emocji!

Rewelacja festiwalu w Cannes, film Matteo Garrone, reżysera wielkiego hitu Gommora. Marcello, lubiany przez całe miasteczko psi fryzjer, kochający ojciec i okazjonalny handlarz kokainą odgryza się miejscowemu osiłkowi, który traktuje go jak marionetkę.

Rewelacyjny popis aktorski Timothée Chalameta i Steve'a Carella w poruszającej historii bezwarunkowej miłości rodziny, która zmaga się z uzależnieniem dorastającego chłopaka.

Na murawę, na którą z utęsknieniem patrzą dziś amatorzy sportu, zabierze widzów król piłki nożnej i ikona popkultury – Diego Maradona. To historia, która zamyka trylogię Asifa Kapadii, reżysera Senny i Amy, opowieści o największych mrokach i blaskach prawdziwej sławy.

W poszukiwaniu wspomnień lata i słodyczy wakacji, warto wybrać się na plażę w Chesil z czterokrotnie nominowaną do Oscara Saoirse Ronan, która zagrała w ekranizacji kultowej powieści Iana McEwana. Prawdziwą perełką jest też The Florida Project, którą pokochacie za magię pastelowych kolorów i genialne kreacje dzieciaków, które zawsze wiedzą jak zdobyć drobne na lody. Willem Dafoe za rolę w filmie otrzymał nominację do Oscara.

Mój przyjaciel Ufik i Munio: strażnik księżyca to kino dla całej rodziny! Po uporaniu się z pracą zdalną, warto zaprosić pociechy we wspólną, kosmiczną podróż, po której stanie się jasne, że z prawdziwym przyjacielem u boku, wszystko jest możliwe!

Dom strachów to wybór dla widzów poszukujących mocnych wrażeń, które wbiją ich w oparcie kanapy. To historia niewinnej zabawy, która szybko zmieni się w prawdziwy koszmar i długo nie pozwoli zasnąć…Tylko dla osób o żelaznych nerwach!

Historie silnych, inspirujących kobiet na wyciągnięcie ręki! Natalie Portman jako światowej sławy ekscentryczna gwiazda pop, która roztańczy nawet najbardziej rozleniwionych widzów. Do tego historia burzliwego romansu pisarek – Virginii Woolf i Vity Sackville-West, który zbulwersował londyńskie elity i zainspirował Virginię Woolf do napisania wybitnej powieści „Orlando".

