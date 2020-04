Na początku kwietnia miała miejsce premiera nowego odcinka animowanej serii "Apex Legends – Opowieści z odludzia". "Obyczaje przodków" to drugi – po "Dziecięciu otchłani" – odcinek serii stworzony przez warszawskie studio Platige Image na zlecenie światowego giganta – Electronic Arts.

fot. Platige Image / Informacja prasowa

Powstający przez ponad pół roku odcinek to efekt pracy zespołu artystów Platige Image, odpowiedzialnych za wszystkie etapy produkcji: od shooting boardów, przez przygotowanie animacji postaci, pracę kamery, aż po reżyserię i produkcję całości.

Cieszę się, że udało nam się w krótkim czasie stworzyć zespół dla tak wielowarstwowego i wymagającego projektu. Nawet to, że prace nad „Obyczajami przodków” kończyliśmy działając zdalnie, nie miało wpływu na wysoką jakość produktu finalnego. Dziękuję całemu zespołowi za poświęcenie i ogromne zaangażowanie.

podkreśla Cezary Albiński, VFX Supervisor z Platige Image

"Apex Legends" to stworzona przez Electronic Arts gra komputerowa, która już po miesiącu od premiery przyciągnęła ponad 50 mln graczy. Współtworzona przez Platige Image animowana seria jest dopełnieniem uniwersum znanego z gier – odkrywa nowe fakty oraz pokazuje nieznane historie bohaterów. Aby zaspokoić oczekiwania graczy twórcy serii są zobligowani do dostarczania projektów na najwyższym poziomie, w oparciu o odpowiednie zaplecze technologiczne.

Zwiastun "Apex Legends: Opowieści z Odludzia – Obyczaje przodków":

Przygotowywanie tej produkcji pozwoliło nam na podjęcie współpracy z wieloma znakomitymi artystami z całego świata, zarówno jeśli chodzi o stronę artystyczną, jak i technologiczną.

dodaje Paulina Machalica, Animation Producer z Platige Image

Drzwi do współpracy Platige z EA otworzyły animacje "Paths of Hate" oraz stworzone dla serwisu Netflix "Fish night" (jeden z odcinków znakomitej serii animowanej Miłość, śmierć i roboty) – obie wyreżyserowane przez Damiana Nenowa. Był on również reżyserem pierwszego stworzonego przez Platige Image odcinka Opowieści z Odludzia zatytułowanego "Dziecię otchłani". Reżyser angażował się także w prace nad drugim epizodem przygotowywanym przez warszawskie studio.

Współpraca między Electronic Arts a Platige Image była rewelacyjna. Jako scenarzysta szczególnie doceniam kunszt filmowy, który zespół Platige wniósł do całej historii. Trudno mi też wyobrazić sobie lepszego współreżysera niż Bartek Kik. Razem stworzyliśmy utrzymany w unikatowym stylu obraz, który został doceniony przez naszych fanów. Siłą napędową Apex Legends są postacie, dlatego jesteśmy wdzięczni Platige Image za tak wierne przekazanie ich historii.

powiedział Neel Upadhye, scenarzysta i reżyser z Respawn Entertainment

Premiera każdego odcinka "Opowieści z odludzia" jest dużym wydarzeniem dla fanów gry Apex Legends – w ciągu pierwszego dnia od ukazania się w serwisie YouTube "Obyczaje przodków" uzyskały ponad 3 mln wyświetleń, spotykając się z dużą liczbą pozytywnych komentarzy.

Poniżej możecie obejrzeć "Dziecię otchłani":