Najczęstsze newsy obecnie w świecie kina to te o przełożeniu premiery filmu, zawieszenia prac nad produkcją lub wprowadzenia produkcji od razu do internetu. James Gunn wprowadza miłą odmiane. Będąc nieustannie poprzez media społecznościowe z fanami i bardzo aktywnie odpowiadając na pytania, uspokaja, że prace nad Legionem Samobójców 2 dotychczas idą według harmonogramu, bez zakłóceń.

Reżyser na ten moment z pewnością przekonuje, że pandemia nie spowoduje opóźnień i premiera nie ulegnie zmianie. Legion Samobójców 2 ma pojawić się w kinach w sierpniu 2021 roku, także pozostało jeszcze ponad rok. Reżyser zaznacza, że jedynym niemiłym zaskoczeniem, które może ich spotkać i trudnością, która wpłynie na porzadek prac, może być moment zajmowania się tworzeniem efektów specjalnych. Można to oczywiście ralizować przy pracy zdalnej, jednak ten proces wtedy jest o wiele trudniejszy i dłuższy.

James Gunn bardzo aktywnie przypomina fanom o swoim istnieniu i działaniu przy filmie, co jest z jego strony fantastycznym podejściem i pokazuje ogromny szacunek do swoich widzów. Reżyser ma świadomość jakie doniesienia najczęściej pojawiają się teraz, więc to miła odmiana. Także na razie w umiarkowanym spokoju mogą pozostać fani wyczynów ekipy, w której skład wchodzą niezmiennie: Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman i jeszcze sporo innych osobistości. Takich wiadomości chyba nigdy nie jest za wiele?