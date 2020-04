Prace nad adaptacją powieści Miasteczko Salem nabierają tempa. Ogłoszono, że za sterami projektu stanie Gary Dauberman, który w zeszłym roku debiutował w tej roli horrorem Annabelle wraca do domu.

Miasteczko Salem, klasyczny horror Stephena Kinga, ukazało się po raz pierwszy w roku 1975. Demoniczna opowieść natychmiast przeraziła i oczarowała czytelników i stała się światowym bestsellerem. Doczekała się jak do tej pory też dwóch ekranizacji.

Gary Dauberman już wcześniej zajmował się skryptem do filmu, a teraz okazało się że otrzymał także rolę reżysera. Będzie to dla niego drugie spotkanie z twórczością Kinga, w 2017 roku napisał scenariusz do świetnie przyjętego filmu To, a także jego kontynuacji. Ma na swoim koncie także skrypty do takich straszaków jak Annabelle, W ukryciu, Zakonnica oraz serialu Potwór z bagien. Za produkcję filmu odpowiadać będą James Wan, Roy Lee oraz Mark Wolper.

Akcja książki toczy się w prowincjonalnym amerykańskim miasteczku. Nagle zaczynają dziać się rzeczy niepojęte i przerażające. Znikają bądź umierają w dziwnych okolicznościach dzieci i dorośli, jedna śmierć pociąga za sobą drugą. Czyżby Salem było nawiedzone przez złe moce? Kilku śmiałków, którym przewodzi mały chłopiec, wydaje im pełną determinacji walkę.