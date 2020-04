Według Joe Terziego, który zajmuje się w San Diego sprawami turystyki, jest mało prawdopodobne, że zgromadzenie tak wielkiej rzeszy osób będzie możliwe już w lipcu. Obecnie trwają wewnętrzne dyskusje nad przyszłością tegorocznego konwentu.

Oceniają obecnie wszelkie ewentualne zobowiązania finansowe związane z anulowaniem festiwalu, a kiedy to stwierdzą, podejmą decyzję, Na podstawie naszej wiedzy o tym wydarzeniu bardzo trudno będzie im je zorganizować w lipcu. W przypadku innych wydarzeń możesz robić tak, aby rozdzielić ludzi, ale Comic-Con to zupełnie inny twór, to ogromne morze ludzi.

powiedział Terzi