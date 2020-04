Polskie lokalne kina próbują odnaleźć się w nowej sytuacji. Epidemia dotknęła je w ten sam sposób co wszystkie instytucje kultury. Ale choć zamknięte, wykazują żywotność godną najlepszej rozrywki Polaków. Akcji #wspieramykinapolskie stara się dotrzeć do największej liczby Polek i Polaków i zachęcić ich do kupienia e-biletu na przyszłe seanse.

Kupienie otwartego e-biletu nie tylko daje kinu doraźny zastrzyk finansowy pomagający przetrwać najbliższe miesiące. Będzie to też symboliczny gest wsparcia tego, co wyjątkowe i bliskie. Wszystko, co złe, mija. Niedługo wyjdziemy z domów spragnieni rozrywki i powrotu do normalności. Choć obecna sytuacja jest dla kin wyjątkowo trudna, będą gotowe na ten moment, a na ich ekranach pojawią się długo wyczekiwane premiery. Ale do pełnego powrotu do sił będą potrzebowały naszego wsparcia, a pomóc może każdy.

Jak można przyłączyć się do akcji? To proste!

Wejdź na stronę www.wspieramy-kina.pl

Wybierz z listy swoje ulubione kino i kup dowolną liczbę biletów do wykorzystania w dowolnym czasie, na dowolny seans.