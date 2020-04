Kino to miejsce spotkań tworzące zżytą wspólnotę wielbicieli filmowego medium; miejsce, w którym znajdują oni przestrzeń do swobodnej rozmowy. Kino Pod Baranami nieustannie organizuje szereg wydarzeń łączących intrygujące filmy i spotkania wypełnione nieskrępowaną dyskusją. Mimo tymczasowego zamknięcia, Kino nie zawiesza swojej misji i organizuje wirtualne spotkania oraz otworzyło pierwsze polskie e-kino.

Na początek kilkanaście tytułów, ale program będzie często zmieniany i uzupełniany. Będą pokazy specjalne, spotkania i dyskusje online. Wśród tytułów jakie aktualnie możemy oglądać są m.in. Kraina miodu, Monos – oddział małp, Portret kobiety w ogniu, dla wszystkich miłośników gór oraz wspinaczki dostępne są dokumenty – Ostatnia góra, Jurek i Dreamland. Cena wypożyczenia filmu na 2 dni to koszt 15 zł.

Kino Pod Baranami

Zapraszamy do wirtualnych sal na www.e-kinopodbaranami.pl

Kino Pod Baranami mieści się w Pałacu Pod Baranami – jednym z najstarszych krakowskich pałaców, należącym do rodziny Potockich. Kino rozpoczęło działalność w 1969 roku. 1 października 1993 roku, Kino stało się częścią Centrum Filmowego Graffiti, które prowadziło go do 2003 roku. Obecnie Kino jest jednostką samodzielną, ale zachowało klimat i ambicje repertuarowe z czasów Graffiti. Kino Pod Baranami znane jest ze specjalnej, kameralnej atmosfery oraz dobrego programu, który proponuje swoim Widzom. To art-house, miejsce, w którym nie ma zapachu popcornu, ale są za to dobre filmy.

Kino Pod Baranami promuje przede wszystkim filmy europejskie i artystyczne, ale w programie znajdą się także dzieła amerykańskie, azjatyckie i inne, gdyż naszą główną ideą jest prezentacja dzieł dobrych, ciekawych, często odważnych i kontrowersyjnych; przybliżanie klasyki filmowej, ale także produkcji niezależnych i awangardowych.