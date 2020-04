Ekipa odważnego, pełnego poczucia humoru i zwracającego uwagę na atrakcyjność życia w każdym wieku, walczącego ze stygmatyzacją, serialu Grace i Frankie sprezentowała fanom wielką przyjemność. Odczytali w internecie scenariusz jednego z odcinków siódmego sezonu w ramach akcji charytatywnej, z której cały dochód zostanie przeznaczony na walkę z koronawiursem.

Z racji pandemii, jak w przypadku wszystkich rozpoczętych prac w branży filmowej, serial Grace i Frankie też zaprzestał działań. Premiera siódmego sezonu z pewnością ulegnie przesunięciu. Na tym się jednak nie skończyło i w ramach oczekiwania możemy obejrzeć, jak obsada serialu czyta fragmenty scenariusza na żywo – to ogromna frajda, bo na dodatek pomaga również w walce z wirusem i możemy zobaczyć wspaniałe i pełne energii twarze silnych i wolnych kobiet, jakimi są Jane Fonda i Lily Tomlin i wielu innych aktorów, grających ciekawe i świetnie zbudowane postaci.

Jeżeli mieliście do czynienia z energicznym duetem Grace i Frankie, w którym kobiety konfrontują się z różnymi blokadami – wewnętrznymi i zewnętrznymi. Umykają kanonom, mimo że z powodu wieku mają problemy ze słuchem lub nie dadzą rady same podnieść się z kanapy. Serial zwraca również z lekkością, ale nie deprecjonując poważnych tematów, a raczej je oswajając i uwalniając od wstydu i dając im wolność, na problemy innych orientacji, czy rodzinnych turbulencji i traum. Niejedna z nas znalazła w jednej z głównych bohaterek swoją teraźniejszą lub przyszłą soulmate, a rzeczywistość jaką proponują nie jest fantazją, a wizją rzeczywistości pełnej wolności wyborów i świadomości swoich słabości. To wszystko z błyskotliwymi dialogami jest ograne w naturalny sposób, bez krętactwa, czy prostego dowcipkowania. Naprawdę to nie jest serial zarezerwowany dla określonej grupy wiekowej, a jest pełen brawury i zuchwałości oraz docierania do odwagi ze świadomością, że nie jesteśmy niewolnikami naszej metryki urodzenia, opinii większości ani konwenansów.