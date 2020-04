Platforma AppleTV + z powodu sytuacji niecodziennej, dodaje coś od siebie dla entuzjastów seriali, którzy mogą w tym czasie zaangażować się w oglądanie, nadrabianie przeróżnych zaległości z popkultury. Obecnie mamy tam dostęp do kilku seriali legalnie i za darmo.

Oferty filmowe i serialowe się powiększają wraz z czasem trwania pandemii, która zamroziła kina i zobowiązała nas do pozostania w domach. Dlatego też warto przyjrzeć się kolejnym, ułatwiającym nam dostęp do przeróżnych projektów, platformom. AppleTV + proponuje nam następujące tytuły:

Little America

Servant

For All Mankind

Dickinson

Helpsters

Ghostwriter

Snoopy in Space

Jak widać, gatunek seriali jest zróżnicowany oraz część jest adresowana do widzów dorosłych, część do młodszych. Jeżeli ktoś miał chrapkę na ciekawe i zróżnicowane historie o imigrantach w lekkim i dowcipnym sosie albo jest entuzjastą pisarki Emily Dickison i chce zobaczyć świat widziany jej percepcją, to teraz będzie miał okazje. Do tego mamy psychologiczny thriller o wyjątkowym nastroju z zupełnie innym wcieleniem zapamiętanego z Harrego Pottera Ruperta Grinta, czy science ficition alternatywnej rzeczywistości walki dwóch mocarstw w zdobywaniu kosmosu.

W ofercie też dużo kolorów i kukiełek, które nadchodzą z pomocą i rozwiązaniem każdego problemu lub legendarna postać kreskówek Snoopy, którego marzenia o kosmosie się spełniają. Warto sprawdzić!