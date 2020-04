Dzięki Saban Films w sieci pojawił się oficjalny zwiastun promujący nadchodzący thriller kryminalny Villain z Craigem Fairbrassem w roli głównej. Oprócz wspomnianego wideo jest także nowy plakat produkcji.

W obsadzie aktorskiej oprócz wspomnianego wyżej Fairbrassa (Król wikingów, Krwawa zemsta), znajdują się także George Russo, Izuka Hoyle, Mark Monero, Robert Glenister, Tomi May, Eloise Lovell Anderson, Taz Skylar, Nicholas Aaron, Michael John Treanor i Marcus Onilude. Za reżyserię odpowiada Philip Barantini. Pracował on na scenariuszu autorstwa George’a Russo i Grega Halla.

Główny bohater to Eddie Franks, który po wyjściu z więzienia nie marzy o niczym innym jak o rozpoczęciu normalnego życia. Jednak nie będzie mu to zbyt szybko dane. Dowiaduje się bowiem, że jego brat jest w niebezpieczeństwie. Posiada on dług u pewnego groźnego narkotykowego barona. Chcąc chronić brata Eddie powraca do przestępczego świata co może mieć dla niego katastrofalne w skutkach konsekwencje.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz plakat. Skusicie się na tą pozycję?

Premiera filmu zaplanowana jest na 22 maja br. Wtedy to pojawić ma się on w serwisach VOD.