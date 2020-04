Jak donosi serwis deadline Netflix wydał właśnie zamówienie na kolejny serial. Tym razem ma to być adaptacja koreańskiego komiksu internetowego 'Now At Our School' z 2009 roku autorstwa Joo Dong-Geun’a.

fot. c21media.net

Produkcja ta nosić będzie tytuł All Of Us Are Dead. Wiadomo także kto zajmie się reżyserią. Lee JQ i Kim Nam-Su pracować będą na scenariuszu napisanym przez Chun Sunga-Ila. Za produkcję serialu odpowie Film Monster i JTBC Studios. To drugie studio stoi za sukcesem takich południowokoreańskich produkcji jak Strong Woman Do Bong-Soon, Sky Castle czy Itaewon Class. Ostatnia z wymienionych, jako jedyna dostępna jest na polskim Netflixie.

Fabuła All Of Us Are Dead opowie o grupie licealistów, którzy nagle muszą walczyć o swoje przetrwanie. Zostają oni uwięzieni w szkole, która zaatakowana została przez zombie.

Serial ten zadebiutować ma w serwisie Netflix na całym świecie, a więc również w Polsce. Jednak jak na razie nie znana jest ani data rozpoczęcia jego produkcji, ani nawet przybliżona data premiery.

Korea Południowa ma już doświadczenie w produkcjach opowiadających o zombie. Chyba największym hitem z tego kraju jest film Zombie express, z 2016 roku, który doczekał się kolejnego filmu ze swojego świata. Mowa o produkcji Peninsula, która oczekuje na swoją premierę. Jeśli chodzi o seriale nadchodzący projekt nie będzie pierwszym, który pojawi się na Netflixie i traktować będzie o żywych trupach. Już 2. sezonu doczekał się bowiem dobrze oceniany serial Kingdom.