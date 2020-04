Życie Craiga jest pełne przygód, a każde popołudnie nad pobliskim potokiem przypomina wyprawę w nieznane! Już od 20 kwietnia na antenie Cartoon Network młodzi widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie chłopca, który uwielbia kreatywnie spędzać czas na łonie natury. Co tym razem przytrafi się paczce zgranych dzieciaków?

Craig to dziesięciolatek, który uwielbia spędzać czas w otoczeniu przyrody! Wraz ze swoimi przyjaciółmi: J.P. oraz Kelsey mieszkają w niewielkim miasteczku Herkleston. Po szkole udają się nad potok i znajdują tam mnóstwo pretekstów do wyśmienitej zabawy! Budowanie tajemnych baz, wspinanie się na drzewa czy konstruowanie tratwy to tylko niektóre z aktywności, w które angażują się dzieciaki.

Przed nami zupełnie nowe odcinki, w których Kelsey napisze swoją wymarzoną książkę. Pełni dobrych chęci przyjaciele będą ją w tajemnicy dystrybuować po lokalnej bibliotece. Bohaterowie będą też próbowali pomóc Roxie – dziewczynie, która uciekła z wakacyjnego obozu. W tym wypadku dzieciaki przekonają się jednak, że nie można być łatwowiernym i ufać każdej usłyszanej historii… Z kolei podczas Święta Dziękczynienia Craig wraz z Bernardem przez przypadek zniszczą ciasto ze słodkich ziemniaków. W tej sytuacji Bryson i Jessica będą robić wszystko, co mogą, by odwrócić uwagę rodziców Bernarda i umożliwić Craigowi posprzątanie tego bałaganu!

Premiera nowych odcinków serialu Craig znad Potoku w poniedziałek 20 kwietnia. Emisja od poniedziałku do piątku o godz. 06:25.