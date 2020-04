Dwayne Johnson podzielił się z fanami nowymi informacjami związanymi z kontynuacją filmu Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Realizacja seqeulu została potwierdzona jakiś czas temu przez byłego zapaśnika, a obecnie jedną z największych hollywoodzkich gwiazd.

The Rock za pośrednictwem Instagrama ogłosił, że scenariuszem do filmu "Hobbs and Shaw 2" zajmie się nie kto inny, jak Chris Morgan. Oczywiście dla fanów cyklu nie powinno być to żadnym zaskoczeniem, ponieważ jest on autorem scenariuszy do kilku ostatnich odsłon "Szybkich i wściekłych". Poza tym Dwayne Johnson zdradził co nieco na temat nowych postaci, które pojawią się w sequelu.

Chris Morgan, co oczywiste, ponownie napisze scenariusz. Seven Bucks Productions ponownie będzie produkować. Stworzyliśmy masę znakomitych postaci – od Vanessy Kirby, po Idrisa Elbę i Eizę Gonzalez. Teraz w kolejnej odsłonie mamy kilka nowych niespodzianek i bohaterów. Nie postacie, których Hobbs może po prostu skopać, ponieważ to byłoby nudne, ale postacie, które myślę, że pokochacie. Złoczyńcy, antybohaterowie i bohaterowie są na pokładzie.

powiedział The Rock

Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw to pierwszy z zapowiedzianych spin-offów głównej serii. Produkcja podobnie, jak reszta filmów należących do cyklu zarobiła wielkie pieniądze, co oczywiście zaowocowało zapowiedzeniem kontynuacji. Widowisko zgarnęło na całym świecie 759 mln dolarów.