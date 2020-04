Netflix zrobił kolejny ważny krok w sprawie poszerzenia swojej serialowej i filmowej oferty. Streamingowy gigant doszedł do porozumienia i nawiązał współpracę z wydawnictwem komiksowym Boom! Studios.

Włodarze platformy streamingowej Netflix podpisali umowę, która zagwarantuje im prawa do realizacji oryginalnych produkcji aktorskich oraz serialowych na podstawie komiksów wydawnictwa Boom! Studios. Szczegóły finansowe transakcji nie zostały jeszcze ujawnione.

Boom! Studios zaczęło wydawać komiksy w 2005 roku. Do tej pory firma miała podpisaną umowę z wytwórnią 20th Century Studios, która wygaśnie w styczniu 2021 roku. Dodatkowo przejęcie hollywoodzkiej wytwórni przez koncern Walta Disneya zastopowały rozmowy związane z ewentualnym przedłużeniem kontraktu. Sytuację wykorzystał Netflix.

Jakiś czas temu mówiło się o realizacji przez Foxa adaptacji komiksu "Mouse Guard", jednak został on anulowany na dwa tygodnie przed startem zdjęć. W produkcję zaangażowany był Wes Ball. Oczywiście jest spora szansa na to, że Netflix powróci do pomysłu realizacji akurat tego komiksu.

Jednym z pierwszych wspólnych projektów streamingowego giganta oraz Boom! Studios będzie prawdopodobnie adaptacja komiksu "The Unsound". Scenariusz zostanie napisany przez Skylar James, natomiast reżyserią zajmie się twórca Shazama! David F. Sandberg.