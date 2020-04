Oto pozytywna wiadomość w trudnych czasach! Trwają zdjęcia do charytatywnego, nakręconego z domu odcinka pilotowego serialu pt. The Agoraphobics Detective Society, w którym wystąpią gwiazda serialu Sukcesja, Brian Cox, znany z Drakuli Claes Bang oraz dziennikarka-prezenterka Mariella Frostrup. Dochody z produkcji trafią do brytyjskich i amerykańskich freelancerów filmowych i telewizyjnych dotkniętych przez pandemię koronawirusa.