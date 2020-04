Jak wszystkim wiadomo Disney+ to platforma familijna, która bardzo dba o to, aby treści na niej zamieszczone były odpowiednie dla widzów w każdym wieku. Niekiedy jednak cenzorskie zabiegi, wymagane aby spełnić systemowe kryteria, budzą pewne kontrowersję, a czasem wręcz niesmak- tym bardziej jeśli dzieje się to przy użyciu kiepskiego CGI.

Zarządcy Disney+ wpadli na dość dziwny pomysł w przypadku filmu pt. Plusk. Ogólnie rzecz biorąc, historia syreny zakochanej w śmiertelniku, w której postać wciela się Daryl Hannah, kwalifikowała się do udostępnienia na platformie- jednak jeden element najwyraźniej nie dawał im spokoju. Chodzi tu o scenę, w której Daryl biegnie w kierunku morza, a oczom widzów ukazują się jej nagie pośladki. Rzekomo wymagana cenzura przybrała tu formę retuszu CGI, który polega na dodaniu sporej ilości włosów zasłaniających zakazaną część ciała. Owe sceny nie mają bynajmniej wulgarnego i obscenicznego wydźwięku, co stało się głównym tematem w internetowej dyskusji, a dość kuriozalna poprawka wywołała prawdziwą burzę w social mediach!

Komedia romantyczna pt. Plusk z 1984 roku wyreżyserowana przez Rona Howarda opowiada historię Allena (Tom Hanks), który zakochuje się w syrenie. Odwzajemnia ona to uczucie co sprawia, że podejmuje decyzję, aby zostać z nim na lądzie. Przybiera imię Madison i stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, co nie jest proste. W dodatku wzbudza zainteresowanie rządowych naukowców. Film okazał się komercyjnym hitem, zdobył uznanie wśród krytyków, a take nominacja do Oscara za scenariusz.

Wspominany wyżej efekt CGI wyjątkowo nie przypadł do gustu widzom. Zresztą oceńcie sami! Jeden z kontrowersyjnych fragmentów znajdziecie poniżej: