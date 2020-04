W sobotę Ilona Łepkowska, wystosowała apel do Prezesa PiS, który obiegł się szerokim echem w naszym kraju. Rządząca partia nie pozostała dłużna i wykorzystując państwowe media, wyemitowała podczas Wiadomość TVP materiał o scenarzystce, który nie spodobał się Gildii Scenarzystów Polskich.

Poniżej PROTEST GILDII SCENARZYSTÓW POLSKICH:

Związek Zawodowy – Gildia Scenarzystów Polskich wyraża oburzenie w związku z materiałem wyemitowanym 13. kwietnia w głównym wydaniu Wiadomości TVP, którego bohaterką była nasza koleżanka, wybitna polska scenarzystka, Przewodnicząca Zarządu naszej Gildii, Ilona Łepkowska.

Ilona Łepkowska napisała w mediach społecznościowych list, w którym wyraziła dezaprobatę dla zachowania Jarosława Kaczyńskiego w dniu 10 kwietnia na warszawskich Powązkach. Wiadomości wbrew intencjom Autorki zrobiły z tej osobistej wypowiedzi fakt polityczny i wykorzystały opis osobistych odczuć do prymitywnej walki politycznej. Dziennikarze publicznego medium nie skontaktowali się z autorką by poznać jej intencje, łamiąc zasady warsztatu i etyki dziennikarskiej. Użyli fragmentów listu do nieobiektywnego, manipulacyjnego ataku na konkurencyjne, prywatne media. Samo w sobie jest to szokujące. Dokonano tego w TVP, której rynkowy sukces od blisko 30 lat współtworzy scenarzystka i producentka Ilona Łepkowska. Seriale jej autorstwa przez trzy dekady przyciągają do TVP wielomilionowa widownię, bijąc niezliczone rekordy oglądalności. TVP ignoruje ten fakt, choćby podpisując zdjęcie Ilony Łepkowskiej – „pisarka”. To manipulacja i dyskredytacja w jednym, bo choć Ilona Łepkowska istotnie jest autorką prozy, to jednak jest przede wszystkim jedną z najwybitniejszych polskich autorek seriali, od początku kariery związaną z TVP.

Zarząd Gildii Scenarzystów Polskich wyraża zdumienie wobec nieetycznych praktyk dziennikarskich i dowolnego wykorzystywania ważnych opinii swojej własnej wybitnej autorki do obrony partykularnych interesów polityka.

Czy pan Prezes, a tym samym Zarząd TVP będą milczeć w tej sprawie? Zwracamy się również do Rady Etyki Mediów i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zajęcie stanowiska w sprawie tego rażącego, naruszającego godność twórcy zachowania dziennikarzy i wydawców Wiadomości TVP.

Zarząd Gildii Scenarzystów Polskich,

Grzegorz Łoszewski;

Krzysztof Rak;

Maciej Sobczyk;

Piotr Szymanek