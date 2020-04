Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix prezentuje oficjalny zwiastun serialu "The Eddy" 0

Netflix prezentuje oficjalny zwiastun serialu The Eddy w reżyserii Damiena Chazelle’a. Premiera już 8 maja na Netflix.

W dniu premiery, 8 maja, wytwórnia Arista Records udostępni także oficjalną ścieżkę dźwiękową z oryginalnymi utworami z serialu.

Akcja serialu The Eddy rozgrywa się we współczesnym, wielokulturowym Paryżu. To opowieść o losach właściciela podupadającego klubu, grającej w nim kapeli i niebezpieczeństw, z jakimi muszą mierzyć się w chaotycznym życiu miasta.

Przeplatana jazzowymi, dynamicznymi utworami fabuła serialu The Eddy opowiada o muzyce, która może uzdrawiać, łączyć ludzi i przemieniać chaos w prawdziwe piękno. Serial powstał dzięki współpracy Alana Poula, Damiena Chazelle'a, laureata nagrody BAFTA Jacka Thorne'a i sześciokrotnego zdobywcy Grammy®, Glena Ballarda. Ballard skomponował utwory do serialu i stworzył zespół klubu The Eddy, w którego skład wchodzą prawdziwi muzycy – Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil i Damian Nueva Cortes. W serialu występują: André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Tahar Rahim i Leïla Bekhti.

Poniżej prezentujemy Was zwiastun udostępniony przez Netflixa. Koniecznie w komentarzach podzielcie się swoimi przemyśleniami na temat tej zapowiedzi.

