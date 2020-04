Oficjalnie: Sam Raimi reżyserem "Doktora Strange'a 2" 0

Stało się to, o czym mówiono od dawna. Reżyser mający na swoim koncie trylogię o przygodach Spider-Mana, zajmie się nakręceniem kolejnego widowiska na postawie komiksów Marvela.

W styczniu tego roku Scott Derrickson zrezygnował z możliwości nakręcenia superprodukcji Doctor Strange in the Multiverse of Madness będącej kontynuacją hitu z 2016 roku. Powodem takiej decyzji były różnice artystyczne, które poróżniły go z włodarzami wytwórni. Od tamtej pory projekt pozostawał bez reżysera, jednak w kuluarach mówiło się, że Marvel Studios znalazł odpowiedniego człowieka do zastąpienia Derricksona na stołku reżyserskim. Tą osobą miał być Sam Raimi.

Dzisiaj wiemy już, że plotki tym razem zamieniły się w rzeczywistość. Twórca trylogii o Spider-Manie oraz kultowej serii grozy "Martwe zło" nakręci kolejny film o przygodach Doktora Strange’a.

Na razie oczywiście nowy reżyser marvelowskiego widowiska nie może pracować na planie z powodu pandemii koronawirusa. Sam Raimi może jednak oficjalnie rozpocząć wdrażanie swoim pomysłów i wprowadzać ewentualne poprawki do scenariusza. Premiera filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness została ustalona na 5 listopada 2021 roku.

Źrodło: Collider