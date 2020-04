Zwiastun ''Hightown'' kryminalnego serialu związanego z epidemią heroiny 0

Amerykańska stacja Starz po niedawnym teaserze oficjalnie opublikowała pełny zwiastun swojego nowego kryminalnego serialu Hightown. Produkcja ta liczyć ma osiem odcinków i zadebiutuje już w maju.

Akcja serialu osadzona jest na półwyspie Cape Cod, słynącym z handlu heroiną. Główną bohaterką jest wiecznie imprezującą agenta ds. rybołówstwa Jackie Quinones, która pewnego dnia odkrywa na plaży zwłoki. To ofiara heroinowej epidemii panującej w Cape Cod. W wyniku tej traumy Jackie zaczyna stawiać pierwsze kroki w kierunku swojej trzeźwości, a także orientuje się, że rozwiązanie zagadki morderstwa należy właśnie do niej. Wbrew zaleceniom sierżanta Raya Abruzzo, będącego członkiem oddziału narkotykowego Jackie rozpoczyna własne dochodzenie. Z czasem oboje zatracają się w śledztwie, a życie wszystkich osób związanych z tym morderstwem co rusz się zbiega przypominając nam o tym jak skomplikowane i śmiertelne mogą być wszelkie uzależnienia.

Twórcą serialu jest Rebecca Cutter. Za reżyserię odpowiada nominowana do Oscara za najlepsze zdjęcia do filmu Mudbound Rachel Morrison. W aktorskiej obsadzie znajdują się Monica Raymund jako Jackie Quinones, James Badge Dale jako Ray Abruzzo, Riley Voelkel, Shane Harper, Amaury Nolasco, Atkins Estimond i Dohn Norwood.

Poniżej wspomniany zwiastun.

Premiera Hightown 17 maja br.

Źrodło: hollywoodlife.com