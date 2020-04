Rozwiąż zagadki, zdemaskuj zjawy i wkręć się w dobrą zabawę - nadchodzi Scooby-Doo! 0

Od dziesięcioleci dzieciaki na całym świecie z zaangażowaniem śledzą przygody Scooby’ego-Doo i jego przyjaciół, którzy rozwiązują kolejne zagadki i demaskują zjawy. Już od 20 kwietnia Boomerang zapowiada premierową emisję nowych odcinków serialu Scooby-Doo i…zgadnij kto?. Przed bohaterami następne przygody i łamigłówki do rozpracowania!

Ta drużyna zdecydowanie przyciąga emocjonujące przygody! Scooby-Doo, choć jest dużym psem i może wydawać się groźny, z pewnością nie należy do najodważniejszych. Wraz z swoimi przyjaciółmi: Kudłatym, Daphne, Velmą i Fredem przemierzają świat charakterystycznym pojazdem w poszukiwaniu kolejnych wciągających zagadek do rozwiązania. Ich biuro detektywistyczne zajmuje się tropieniem zjawisk paranormalnych, demaskowaniem duchów i zjaw oraz rozwiązywaniem kryminalnych zagadek.

Scooby-Doo i…zgadnij kto? to kolejna dawka emocjonujących przygód całej detektywistycznej paczki. Tym razem w śledztwach pomagają im międzynarodowe gwiazdy oraz znani superbohaterowie. Do drużyny dołączyła już m.in. piosenkarka Sia, aktor Kenan Thompson, a nawet Sherlock Holmes, Batman czy Wonder Woman. W premierowych odcinkach przyjaciele wybiorą się m.in. do Japonii, gdzie będą próbować rozwiązać tajemnicę potwora – lisa, który porywa ludzi. Podczas jednej z przygód bohaterzy będą też eksplorować bardzo stary i nawiedzony budynek Hollywood. Czy i tym razem okaże się, że strach ma wielkie oczy, a odwaga i przyjacielska współpraca pomogą rozwiązać najtrudniejsze zagadki?

Premiera nowych odcinków Scooby-Doo i…zgadnij kto? już od poniedziałku 20 kwietnia. Emisja codziennie o 19:00 w Boomerangu.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia