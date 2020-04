Producent "Autopsji Jane Doe" opowie o ucieczce z Auschwitz 0

Na ekran trafią wspomnienia Rudolfa Vrby zatytułowane I Escaped From Auschwitz. Reżyserem przedsięwzięcia będzie znany, jako producent Autopsji Jane Doe, Ben Shields, który w filmowej adaptacji fragmentów pamiętnika połączy siły z Evanem Parterem i Paulem Hilbornem, autorzy umieszczonego w 2016 roku na prestiżowej Czarnej Liście, Kings Canyon.

Opowieść rozpocznie się w 1942 roku, kiedy to 18-letni wówczas autor został deportowany z rodzinnego miasta na Słowacji do obozu zagłady w Oświęcimiu. Po dołączeniu do "podziemnego" ruchu oporu, Vrba wraz z przyjacielem Alfredem Wetzlerem zaczął opracowywać plan ucieczki. Wiosną 1944, kiedy obozowe życie zbliżało się do tych najbardziej barbarzyńskich miesięcy, mężczyznom udało się zbiec z więzienia, a potem uniknąć obławy zorganizowanej przez SS. Po powrocie do domu na Słowacji napisali pierwsze relacje naocznych świadków z miejsca masowych zbrodni. Raport Vrba-Wetzler znalazł drogę do państw alianckich, Churchilla i papieża. O sprawozdaniu pisały również szeroko mass media, w tym New York Timesa. Ostatecznie ucieczka Rudolfa i dokładne przedstawienie horroru Auschwitz pomogło uratować setki tysięcy istnień ludzkich.

Historia Rudiego zawiera pełne spektrum ludzkiej kondycji, dając świadectwo czystego zła, ale i prawdziwej miłości, przyjaźni i triumfu ludzkiego ducha. Misja jednego człowieka, by ujawnić przerażającą prawdę i uratować swoich ludzi po ucieczce z Auschwitz to najbardziej inspirująca historia, jaką kiedykolwiek czytaliśmy. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy opowiedzieć światu historię Rudiego!

oświadczyli Parter i Hilborn

