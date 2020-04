KINO 2020 - krajowy festiwal w czasie kwarantanny 0

KINO 2020 to pierwsza tego typu inicjatywa wychodząca naprzeciw aktualnej sytuacji, która ma na celu zachęcenie twórców do pokazania jak wyobrażają sobie współczesne kino czasu izolacji. Jury złożone z najwybitniejszych postaci polskiego filmu oceni prace konkursowe w 5 kategoriach: komedia, dramat, dokument, horror oraz science-fiction. Najlepsze z nich zostaną pokazane na antenie TVN Fabuła w dniach 16-17 maja. Zgłoszenia można wysyłać do 5 maja.

KINO 2020 to dla nas niezwykle ważny projekt. Jesteśmy kanałem filmowym i zależy nam na wspieraniu i promowaniu polskich twórców – tym bardziej cieszy nas, że zaproszenie do grona jury przejęły tak wybitne osobowości polskiego świata filmu. Chcemy pokazać, że nawet ograniczona przestrzeń, nie ogranicza wyobraźni! tłumaczy Kasia Mazurkiewicz, szefowa TVN Fabuła i pomysłodawczyni Festiwalu

Nabór zgłoszeń w ramach festiwalu KINO 2020 zostanie uruchomiony już wkrótce przez platformę TVN Discovery Talents i potrwa do 5 maja.

Źrodło: tvnfabula