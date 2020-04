''Jeszcze nigdy...'' - zwiastun nowego serialu dla nastolatków od Netflixa 0

Netflix zaprezentował oficjalny zwiastun kolejnego serialu dla nastolatków, który jeszcze w tym miesiącu pojawi się w ofercie serwisu. Mowa o produkcji 'Jeszcze nigdy…'.

Jeszcze nigdy… to kolejna serialowa produkcja, która przedstawi nam typowe problemy jakie przeżywają uczniowie liceum. Tym razem jednak odbędzie się to z perspektywy damskiej. Główna bohaterka to Amerykanka o indyjskich korzeniach o imieniu Devi, która po koszmarnym ostatnim roku chce wyjść na prostą – jednak przyjaciele, rodzina i uczucia wcale jej tego nie ułatwiają.

Twórcami serialu są Mindy Kaling – aktorka i scenarzystka mająca na swoim koncie takie produkcje jak Late Night czy Świat według Mindy i Lang Fisher. W obsadzie aktorskiej znajdują się Mairreyi Ramakrishnan, dla której rola Devi jest debiutem aktorskim, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Benjamin Norris, Adam Shapiro, Ramona Young, Martin Martinez, Jaren Lewison, Christina Kartchner i Jack Seavor McDonald.

Poniżej wspomniany zwiastun. Zachęcił Was do sięgnięcia po ten tytuł czy wolicie jednak poważniejsze propozycje?

Premiera Jeszcze nigdy… już 27 kwietnia br. tylko na Netflix. Serial składa się z 10 odcinków. Jego scenariusz co ciekawe oparty jest na doświadczeniach z dzieciństwa samej Mindy Kaling.

Źrodło: youtube.com