Netflix prezentuje zapowiedź dokumentu o Cyntoi Brown - nastolatce skazanej za morderstwo

Amerykański gigant stremingowy opublikował oficjalną zapowiedź nadchodzącego filmu dokumentalnego 'Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown', w którym to poznamy historię nastolatki skazanej za zabójstwo gwałciciela.

Dokument przedstawi nam historię 16-letniej Cyntoi Denise Brown, która w 2004 roku została aresztowana w Nashville w stanie Tennessee za zabójstwo 43-letniego mężczyzny, który zmuszał ją do współżycia seksualnego. Sąd uznał ją za winną morderstwa i skazał na wyrok dożywotniego więzienia. Po ponad dekadzie i trudnych sporach prawnych oraz wstawieniu się za nią amerykańskich celebrytek Brown została warunkowo zwolniona z odbywania kary w zeszłym roku przez gubernatora Billa Haslama. Zgodził się on na jej ułaskawienie ze względu na to, iż w międzyczasie w stanie Tennessee zmieniło się prawo dotyczące wyroków wydawanych na nieletnich, a także ze względu na dobre zachowanie Brown w więzeniu oraz jej dojrzałość, bowiem w przeciągu czasu spędzonego w więzeniu zdołała ona nawet zdobyć wykształcenie.

Produkcja ukaże nam także psychikę Brown, która jako można powiedzieć jeszcze dziecko dała się wciągnąć w prostytucję, a wszystkiemu temu winna była jej rodzina, w której kobieta nie miała oparcia. Od trzech pokoleń dochodziło w niej bowiem do przemocy wobec kobiet.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię i produkcję dokumentu odpowiada Daniel H. Birman i Megan E. Chao. Jego premiera już 29 kwietnia br. tylko na Netflix.

