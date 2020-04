James Cameron producentem dokumentu ''Akashinga: The Brave Ones''. Zobaczcie zwiastun. 0

James Cameron, reżyser takich hitów jak Avatar czy Titanic wziął się teraz za zupełnie inny gatunek filmowy, albowiem został producentem wykonawczym filmu dokumentalnego o Akashinga – kobiecej jednostce, która walczy z kłusownictwem na terenie Zimbabwe. Poniżej możecie zobaczyć krótką zapowiedź dokumentu.

Produkcja ta to krótkometrażowy film dokumentalny noszący nazwę Akashinga: The Brave Ones. Za jej reżyserię odpowiada Maria Wilhelm. Poznamy grupę kobiet, o których istnieniu z pewnością nie mieliśmy pojęcia. Zajmują się one walką z kłusownictwem w celu ochrony tamtejszych zwierząt. Kobiety te, aby ochronić swoją ziemie i mieszkającą na niej faunę są w stanie oddać swoje życie.

Podczas, gdy my walczymy z wirusem, trwają wojny kłusownicze. Akashinga to wojownicy z pierwszej linii, zaciekle zaangażowani w ochronę najbardziej zagrożonych gatunków Afryki i chcący zapewnić im przyszłość. Walczą o to, aby to natura zwyciężyła. powiedział Cameron

Produkcja ta ma zadebiutować na festiwalu EarthXFilm, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Dla szerszej publiczności dokument wyemituje stacja National Geographic.

