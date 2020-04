Twórcom horroru ''Encircled'' kwarantanna nie straszna 0

Obecnie z powodu pandemii koronawirusa przemysł filmowy stoi w martwym punkcie, jednak twórcy nie zamierzają osiąść na laurach. Najlepszym na to przykładem jest horror 'Encircled', którego produkcja rozpocząć ma się jeszcze w tym miesiącu.

Uspokajamy, producenci filmu nie zamierzają świadomie łamać nałożonych w Australii zakazów, bowiem właśnie tam powstać ma wspomniana produkcja. Chcą oni odwrócić proces w jakim przeważnie powstaje film. Umiejętności ludzi odpowiedzialnych za efekty wizualne pozwolą stworzyć je najpierw w zaciszu własnego domu. Producenci przyznają także, że obecna sytuacja zmusiła ich do zmniejszenia ogólnego budżetu przeznaczonego na nakręcenie filmu, jednak mają oni nadzieję, że gdy wszystko wróci do normy to uda się jednak sfinansować go w zakładanej wcześniej kwocie.

Zwykle efekty specjalne wykonywane są później, ale możemy je zrobić najpierw. powiedział producent Ross Howden

Fabuła Encircled opowie o sześciu nieznajomych sobie osobach, które przypadkowo uwięzione zostają w ochronnym kręgu pozostałym po nieudanym rytuale okultystycznym. Aby się z niego wydostać muszą dosłownie przejść przez piekło.

Za scenariusz tego nadprzyrodzonego horroru odpowiada duet Shayne Armstrong i S.P. Krause. Reżyseruje Christian Debney, który do tej pory na swoim koncie ma tylko krótkometrażową produkcję Good Luck Jeffrey Brown.

