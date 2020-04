Film o słynnym gangsteru Alu Capone w reżyserii Josha Tranka nareszcie doczeka się daty swojej premiery. Prawa do wypuszczenia filmu na rynek uzyskało Vertical Entertainment. To nie jedyna wieść, bowiem produkcja do tej pory znana jako Fonzo zmieniła także tytuł. Przemianowana została po prostu na 'Capone'.