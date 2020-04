Filmowa dawka adrenaliny! #zostańwdomu 0

Brak energii? Słabszy dzień? Mamy na to radę – mocny zastrzyk filmowej adrenaliny! Dziś proponujemy trzymające w napięciu kinowe hity ostatnich lat. Duża dawka emocji gwarantowana! #zostańwdomu.

PODŁY, OKRUTNY, ZŁY

Niewinna twarz Teda Bundy’ego (Zac Efron) skrywała tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer (Lily Collins) długo nie chciała uwierzyć. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted został aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrodni. Przystojny, czarujący, charyzmatyczny, czy podły, okrutny, zły? Losy Bundy’ego śledzi cała Ameryka – to pierwszy proces w historii transmitowany przez telewizję. Zakochane kobiety przyjeżdżają na salę sądową. Bundy zyskuje medialną sławę oraz rzeszę wierzących w jego niewinność fanek. Liz musi zdecydować, czy pozostać u jego boku, czy chronić siebie i córkę? Zac Efron udowodnił, że nie jest już tylko pięknym chłopcem z High School Musical i doskonale poradził sobie ze skomplikowaną postacią Teda Bundy’ego.

Zobacz na: vod.pl, cineman.pl, pl.chili.com, ipla.tv, player.pl

DZIEŃ BASTYLII

Trzymający w napięciu thriller z charyzmatycznym Idrisem Elbą i dobrze znanym z serialu „Bodyguard” Richardem Maddenem w rolach głównych. Za sprawą niefortunnego zbiegu okoliczności sprytny kieszonkowiec wpada w niezłe kłopoty, przez co musi pomóc agentowi CIA wytropić w Paryżu grupę terrorystów.

Zobacz na: Netflix, cineman.pl, vod.pl, pl.chili.com

TAJEMNICE JOAN

Wciągająca historia szpiegowska z wielką miłością w tle, o niemożliwych do rozstrzygnięcia dylematach moralnych i niezwykle trudnych decyzjach, które mogą zaważyć na całym życiu… Silna obsada, z wyrazistą, charakterystyczną rolą Judi Dench, to jedna z zalet adaptacji wielokrotnie nagradzanej powieści, która, choć fikcyjna, jest zainspirowana niezwykłą, kontrowersyjną i prawdziwą historią Melity Norwood, brytyjskiej naukowiec i urzędniczki, która zdradzała Rosji tajemnice przez cztery dekady, podczas pracy w obiekcie badawczym zajmującym się konstrukcją boby atomowej.

Zobacz na: vod.pl, pl.chili.com, ipla.tv, player.pl

POJEDNANIE

Czy terror może być aktem odwagi, a odraza przerodzić się w fascynację? Czy istnieje więcej niż jedna prawda? Czy każda zbrodnia musi mieć karę? Te pytania długo będą dręczyć pastora Desmonda Tutu (Forest Whitaker), laureata Pokojowej Nagrody Nobla, który po upadku apartheidu w RPA przewodniczy komisji rozliczającej przeszłość. To w jego mocy jest skazywanie zbrodniarzy i ułaskawianie niewinnych. Kiedy pozna jednego z najgroźniejszych więźniów, nic nie będzie już jednoznaczne? Pit Bloomfield (Eric Bana) odsiadujący dożywocie za zbrodnie na tle rasowym, postanawia przekonać duchownego do swojej prawdy i wciąga go w niebezpieczną grę.

Zobacz na: vod.pl, cineman.pl

KRYPTONIM: SHADOW DANCER

Clive Owen i Gillian Anderson w szpiegowskim thrillerze odsłaniającym największe tajemnice brytyjskiego wywiadu. Trzymająca w napięciu historia szczególnej relacji brytyjskiego agenta i zwerbowanej przez niego irlandzkiej ekstremistki. Colette jest aktywistką IRA. Mac pracuje dla brytyjskiego wywiadu, jego zadaniem jest werbowanie szpiegów wewnątrz struktur terrorystycznych. Kiedy ona zostaje aresztowana w czasie nieudanej próby zamachu w londyńskim metrze, on daje jej wybór: będzie współpracować i wróci do domu albo nigdy nie zobaczy swojego syna. Collete decydując się na współpracę z brytyjskim wywiadem, nie wie jednak, że członkowie IRA od jakiegoś czasu w swoich szeregach szukają szpiega. Zaczyna się wzajemna inwigilacja. Od tej pory będzie bać się własnego cienia.

Zobacz na: ipla.tv