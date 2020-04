Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pracowali przy "Grze o tron", teraz zajmą się ekranizacją komiksu 0

Zoic Studios, czyli firma zajmująca się efektami specjalnymi, stworzy adaptację komiksu "Mnemosyne". Więcej szczegółów znajdziecie w dalszej części artykułu.

Zoic Studios to firma, która pracowała między innymi przy takich produkcjach, jak Gra o tron oraz Strefa mroku. Wydaje się więc, że jest to całkiem sensowny wybór, jeśli chodzi o ludzi, którzy będą tworzyli adaptację komiksu. Dla Zoic Studios będzie to pierwsze tego typu przedsięwzięcie.

Komiks "Mnemosyne", zatytułowany na cześć greckiej bogini pamięci, podąża za młodą kobietą, która wychodzi żywa z okropnej katastrofy. Niestety skutkiem tego wydarzenia jest utrata pamięci. Kiedy kobieta z każdym dniem zaczyna przypominać sobie coraz więcej, dochodzi do wniosku, że jej opiekunowie to tak naprawdę porywacze, którzy ją pilnują. Ona sama zaczyna uważać, ze wspomnienia, którymi dysponuje… nie należą do niej.

Serial zostanie wyprodukowany przez Tapas Media i Zoic Studios. Na razie nie jest znana data premiery serialu.

Źrodło: Deadline