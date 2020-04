Festiwal Nowe Horyzonty jest fenomenem na mapie Polski i Europy. Co roku bije rekordy popularności, ma w zanadrzu zawsze najnowsze produkcje ze światowych festiwali, dodatkowo stworzył niepodrabialną atmosferę i pewną wspólnotę, prawdziwych "fanatyków" filmowych. ;) Praojciec, pomysłodawca Roman Gutek, dyrektor artystyczny festiwalu Marcin Pieńkowski oraz zespół Nowych Horyzontów, który ciężko pracuje na coroczną magię, która odbywa się we Wrocławiu zwrócili się bezpośrednio do widzów z komunikatem:

Drodzy Państwo,

żywiliśmy nadzieję tak długo, jak było to możliwe. Każdego dnia liczyliśmy, że mimo wszystko uda się nam wszystkim spotkać we Wrocławiu na przełomie lipca i sierpnia. Jednak 14 kwietnia prezydent Wrocławia, Pan Jacek Sutryk, poinformował o odwołaniu wszystkich wydarzeń kulturalnych we Wrocławiu do końca sierpnia 2020. Nie mamy więc już złudzeń – 20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty nie odbędzie się w planowym terminie. Teraz, w porozumieniu z miastem, pracujemy nad znalezieniem nowej daty i optymalnej formuły dla zrealizowania tegorocznej edycji.

O wszystkich zmianach poinformujemy natychmiast, kiedy tylko ustalimy szczegóły. Poszukujemy jak najlepszych rozwiązań dla wszystkich osób, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji naszego festiwalu, przede wszystkim dla tych osób, które już kupiły karnety na ten rok.

Wydarzenia branżowe festiwalu (Polish Days, First Cut Lab, Studio Nowe Horyzonty+, A Sunday in the Country) odbędą się w możliwej do przeprowadzenia formule w zaplanowanych wcześniej terminach lipcowych.

Dziękujemy za wszystkie słowa i gesty wsparcia, które do nas docierają. To dzięki nim mamy siły, aby mierzyć się z kolejnymi wyzwaniami. Dzięki nim wiemy, że to co robimy, jest dla Was ważne. A przede wszystkim, utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza praca ma sens.

Wierzymy, że już wkrótce spotkamy się na pokazach filmowych!

Roman Gutek, Marcin Pieńkowski i zespół Nowych Horyzontów