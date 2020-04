Specjalna akcja Scorsese i DiCaprio - pomóż i zagraj w ich filmie. 0

W trakcie pandemii koronawirusa prace nad najnowszym filmem Martina Scorsese Killers of the Flower zostały oczywiście przerwane. W tym czasie aktorzy grający w najnowszej produkcji Leonardo DiCaprio razem z Robertem De Niro wymyślili oryginalną akcję pomagającą podczas tego trudnego czasu i świetny prezent dla jednego z darczyńców.

U Leonardo DiCaprio na Instagramie pojawiło się intrygujące nagranie, gdzie razem z Robertem De Niro proponują uczestnictwo w zbiórce na żywność dla obywateli USA, którym pandemia odebrała środki do życia i potrzebują pomocy, by przeżyć. Panowie wylosują spośród osób, które uczestniczył w zbiórce jedną osobę, która spędzi cały dzień na planie produkcji filmu i zagra w nim. Na dodatek prócz spotkania całej ekipy, poznania aktorów i udziale w filmie, również zwycięzca dostanie zaproszenie na oficjalną premierę Killers of the Flower.

To świetny ruch zwracający uwagę na potrzebę niesienia pomocy w obecnej sytuacji, a zbiórką zajmuje się fundacja All In Challenge

Aktorzy na tym nie zakończyli swojej propozycji pomagania, a próbują wciągnąć innych i stawiają im wyzwanie. Nominowani przez nich zostali Matthew McConaughey, Ellen DeGeneres oraz Jamie Foxx. Matthew zaproponował pójście wspólnie z nim na mecz futbolowy, a Ellen podarowała milion dla fundacji i dla jednego z darczyńców udział w programie w roli współprowadzącego. Świetnie, że w taki momencie aktorzy i artyście nie pozostają obojętni wobec tych w gorszej sytuacji. Nie ma co się zastanawiać, czy to dużo, czy mało z ich strony, zaglądać im do portfela, super inicjatywa!