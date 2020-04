Universal Pictures zrealizuje reboot przygód Zielonego Szerszenia i Kato 0

Firma produkcyjna Amasia należąca do byłego szefa Marvel Studios podpisała umowę z wytwórnią Universal Pictures. Dzięki tej współpracy fani komiksowych adaptacji otrzymają nową wersję przygód Zielonego Szerszenia oraz Kato.

W styczniu Universal Pictures nabył prawa do "Green Hornet i Kato", a teraz ogłoszono plany związane z realizacją samego filmu. Serial radiowy "Green Hornet" debiutował w latach 30. ubiegłego wieku (postać trafiła również do komiksów) i opowiadał o przygodach Britta Reida, amerykańskiego wydawcy gazet, który zakłada maskę, aby walczyć z przestępczością i chronić swoje miasto. Do walki ze złoczyńcami dołącza do niego azjatycki kamerdyner i mistrz sztuk walki Kato.

Naszym celem jest stworzenie filmu, który pokochają obecni fani, a nowi z przyjemnością do nich dołączą. Dzięki Universal połączymy przeszłość i przyszłość, tworząc współczesną wersję serii, która jest świeża i ekscytująca, przy jednoczesnym poszanowaniu jej długiej spuścizny i historii.

powiedział Michael Helfant z firmy Amasia

Wkrótce wytwórnia rozpocznie poszukiwanie scenarzystów oraz reżysera. Przypomnijmy, że w 2011 roku powstał film Green Hornet, w którym główne role zagrali Seth Rogen i Jay Chou. Niestety produkcja nie odniosła sukcesu artystycznego oraz komercyjnego.

Źrodło: ComicBookMovie