Dziecko w opałach w nowym klipie promującym animację ''Rodzeństwo Willoughby'' 0

Już za parę dni w serwisie Netflix swoją premirę odbędzie nowy film animowany Rodzeństwo Willoughby, który jest adaptacją popularnej książki dla dzieci i młodzieży Lois Lowry pt. Nikczemny spisek. W ramach jego promocji platforma wypuściła nowy klip ukazujący fragment filmu, w którym bohaterowie muszą uratować niemowlaka przed niechybną śmiercią.

Główni bohaterowie to tytułowa rodzina Willoughby posiadająca czwórkę dzieci. Żyją oni dość staroświecko w porównaniu do współczesnej rzeczywistości. Rodzeństwo uważa, że będzie dla nich stanowczo lepiej jeśli wychowają się same, bowiem swoich rodziców uważają za najgorszych na świecie. Wymyślają więc plan wysłania swoich samolubnych staruszków na wakacje. Tak rozpoczyna się wielka przygoda, podczas której to rodzeństwo pozna prawdziwe znaczenie słowa „rodzina”. Dzieciaki pozostawione same sobie muszą nauczyć się jak zaadaptować swoje staromodne wartości do otaczającej ich rzeczywistości i stworzyć nową rodzinę na miarę naszych czasów.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Kris Pearn. Produkują Luke Carroll, Aaron L. Gilbert i Brenda Gilbert. Studiem odpowiedzialnym za animację jest BRON Animation. Głosu animowanym bohaterom użyczyli m.in. Alessia Cara, Will Forte, Vincent Tong, Ricky Gervais, Maya Rudolph, Terry Crews, Martin Short i Jane Krakowski.

Premiera animacji już 22 kwietnia br. na Netflix.

Źrodło: comingsoon