Powieść ''Middlesex'' Jeffrey'a Eugenidesa zostanie zaadaptowana na serial 0

Paramount Television Studios wraz z reżyserką filmu Pięćdziesiąt twarzy Greya Sam Taylor-Johnson pracuje nad adaptacją powieści Middlesex Jeffrey'a Eugenidesa, która uhonorowana została Nagrodą Pulitzera w kategorii fikcja literacka.

Jest to drugie podejście do próby adaptacji tejże powieści. Wcześniej w 2009 roku plan na przerobienie książki na serial miało HBO, jednak z projektu tego nic nie wyszło. Czy teraz dojdzie ono do skutku, czas pokaże.

Powieść Middlesex opowiada historię Calliope Stephanides i jej trzy pokoleniowej grecko-amerykańskiej rodziny. Dziewczyna w pewnym momencie odkrywa, iż podoba się jej koleżanka ze szkoły i w tym momencie rozpoczyna się niesamowita historia o pożądaniu, próbie odkrycia własnej seksualności i trudach dojrzewania. Calliope zaczyna podejrzewać, że jest inna niż reszta dziewcząt. Odkrywa szokujący rodzinny sekret, którym jest rzadka mutacja genetyczna, jaka prześladuje jej rodzinę. Okazuje się, że jest ona po części dziewczyną, a po części chłopcem.

Autorem scenariusza do serialu został David Manson, który na swoim koncie ma takie produkcje jak Ozark czy House of Cards.

Źrodło: vanityfair.com