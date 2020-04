Obsada serialu ''Cassian Andor'' powiększa się o dwa nowe nazwiska 0

Do wyczekiwanego z pewnością przez wielu fanów Gwiezdnych Wojen serialu o Cassianie Andorze dołącza dwójka nowych aktorów. Kyle Soller i Stellan Skarsgård prowadzą ostateczne negocjacje co do swoich angaży.

Kyle Soller w ostatnim czasie wystąpił w serialu Poldark – Wichry losu oraz filmie Tajemnica Marrowbone. Z kolei Stellan Skarsgård szerokiej publiczności dał się poznać wspaniałą rolą w serialu Czarnobyl, a także w filmie Mamma Mia! Here We Go Again. Wystąpił także w filmach należących do MCU, w których wcielał się w profesora Erika Selviga. Obecnie na premierę z nim czeka film Diuna.

Serial jeszcze nie ma oficjalnego tytułu, wiadomo jednak, że na jego czele stoi Stephen Schiff znany z serii Zawód: Amerykanin. Za scenariusz odpowiada Tony Gilroy, który miał już do czynienia z tą postacią przy okazji pisania skryptu do Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. W role tytułowego bohatera ponownie wcieli się Diego Luna. Jeśli chodzi o Sollera i Skarsgårda to na razie nie wiadomo jakie postacie zagrają.

Serial, który trafić ma na platformę Disney+ opowie o rebelianckim szpiegu, który w początkowych latach Rebelii wykradł plany Gwiazdy Śmierci. Jego akcja rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Produkcja opisywana jest jako szpiegowski thriller pełen zagadek i śmiałych misji mających na celu przywrócenie nadziei galaktyce będącej w cieniu bezwzględnego Imperium.

Źrodło: comingsoon