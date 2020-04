Zmarł autor zdjęć do "E.T." Allen Daviau! 0

W środę w wyniku komplikacji związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 zmarł wielki mistrz sztuki operatorskiej, Allen Daviau. Artysta był pięciokrotnie nominowanym do Oscara autorem zdjęć filmowych, który pracował dla Stevena Spielberga i Barry'ego Levinsona przy filmach, takich jak E.T., Imperium Słońca i Bugsy. Miał 77 lat.

Jego śmierć została ogłoszona przez Motion Picture & Television Country House and Hospital, w którym mieszkał. Był czwartym mieszkańcem ośrodka, który zmarł z powodu zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

Daviau urodził się w 1942 roku w Nowym Orleanie, ale wychowywał się w Los Angeles i już we wczesnej młodości wykazywał zainteresowanie dziesiątą muzą. Jego pierwsze etiudy nie zwojowały filmowego świata, lecz wszystko zmieniło się w 1967 roku, kiedy poznał Stevena Spielberga. Był to początek pięknej przyjaźni, a ich współpraca trwała długo po tym, kiedy oboje wspólnymi siłami trafili do hollywoodzkiej pierwszej ligi. Trzy ze wspólnych produkcji, w tym E.T., Kolor purpury oraz Imperium Słońca przyniosły operatorowi nominacje do Oscara.

Kiedy do Spielberga dotarły wieści, że Daviau jest chory, wysłał do niego list, w którym opisał lata ich przyjaźni i współpracy. List kilkukrotnie czytano mężczyźnie przy jego łóżku.

Zaczęliśmy z Allenem naszą karierę obok siebie. Jest wspaniałym artystą, a jego ciepło i ludzkość są równie potężne, jak jego operatorskie oko. Jest niezwykłym talentem i pięknym człowiekiem(…).

pisał Spielberg

Kolejnym twórcą, z którym złączył swoje losy Daviau, był Barry Levinson. Ich współpraca zaowocowała równie wielkimi sukcesami – za zdjęcia do filmów Avalon i Bugsy otrzymał nominacje do Oscara.

Daviau nakręcił tysiące reklam, a także filmów dokumentalnych, przemysłowych i edukacyjnych, a także stworzył psychodeliczne oświetlenie do Podróży Rogera Cormana z 1967 roku – zanim zajął stałe miejsce w Międzynarodowej Gildii Fotografów. Otrzymał również nagrody za całokształt twórczości od Art Directors Guild w 1997 roku i American Society of Cinematographers w 2007 roku.

Daviau był wielce kreatywnym człowiekiem i posiadał ogromną wiedzę na temat sztuki operatorskiej, zarówno od strony samego rzemiosła, jak i jego historii. Zawsze był serdeczny i chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z rówieśnikami po fachu.

napisał w oświadczeniu operator kamery i dwukrotny zdobywca Oscara, John Toll

Źrodło: thehollywoodreporter