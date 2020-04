Kasi Lemmons stanie za kamerą filmu o wojnie włosko-etiopskiej 0

Po napisaniu i wyreżyserowaniu nominowanej do Oscara biografii pt. Harriet, Kasi Lemmons kręci swój kolejny projekt – adaptację "The Shadow King" autorstwa Maazy Mengiste.

Akcja powieści rozgrywa się w 1935 roku, kiedy Włochy rozpoczynają inwazję na Etiopię i opowiada historię miejscowych kobiet-żołnierzy, które zostały pominięte w powszechnej historii II wojny światowej. Główną bohaterką jest Hirut, służąca oficera cesarskiej armii Etiopii. Zarówno ona, jak i inne kobiety pragnęły zrobić więcej niż troszczyć się o rannych i chować zmarłych. Kiedy Hajle Syllasje I udał się na wygnanie, kobieta postanowiła walczyć o wysokie morale Etiopczyków. Znalazła młodego mężczyznę z wyglądu przypominającego cesarza i przebrała go za monarchę, zostając jego przyboczną strażniczką. Swoją postawą zainspirowała wiele kobiet do sięgnięcia po broń, by bronić swojej ojczyzny.

Za projektem stoi wytwórnia Atlas Entertainment, odpowiedzialna za Wonder Woman 1984. Producentami będą Charles Roven i Richard Suckle, a producentami wykonawczymi Stephanie Haymes-Roven i Curt Kanemoto.

Hipnotyzująca powieść Maazy Mengiste zapiera dech w piersiach. Obrazy są tak bogate i mocne, a postacie tak żywe, że naturalnie nadają się do filmowej adaptacji. Jestem bardzo zaszczycona mogąc uczestniczyć w przenoszeniu tej wspaniałej powieści na ekran i jestem podekscytowana pracą ze wszystkimi z Atlas Entertainment.

powiedziała reżyserka

Źrodło: thehollywoodreporter