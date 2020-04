Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Czy reżyser "Avengers" spotkał się z przedstawicielami Marvel Studios w sprawie "Fantastycznej Czwórki"? 0

Marvel Studios na razie nie podjęło żadnych ważnych decyzji dotyczących wprowadzenia Fantastycznej Czwórki do swojego kinowego uniwersum. Najnowsze plotki sugerują jednak, że Kevin Feige odpalił maszynę, która będzie miała za zadanie doprowadzić do realizacji filmu o grupie popularnych superbohaterów.

Znany YouTuber John Campea w trakcie jednego ze swoich podcastów wyjawił, że słyszał o spotkaniu Jossa Whedona z przedstawicielami Marvel Studios. Rozmowa miała dotyczyć wprowadzenia Pierwszej Rodziny do MCU. Oczywiście nie są to żadne potwierdzone doniesienia i spotkanie mogło dotyczyć czegoś zupełnie innego.

Od bardzo dawna mówi się, że Joss Whedon i Marvel Studios nie żyją w najlepszych stosunkach. Wszystko z powodu superprodukcji Avengers: Czas Ultrona, która nie była aż tak dobrym filmem, jak poprzedni film reżysera. Pomimo tego, że widowisko zgarnęło sporo pieniędzy, to i tak pomiędzy obiema stronami doszło do jakichś niesnasek. Możliwe, że powoli udaje się zakopywać wojenny topór.

Co do samego Johna Campea. Jest on w tym biznesie od bardzo dawno i wielokrotnie jego źródła zdawały egzamin. Niestety były też momenty, że jego doniesienia były całkowicie przestrzelone, dlatego też informację o Whedonie i Fantastycznej Czwórce trzeba traktować na razie, jako zwykłe plotki.

A Wy co sadzicie o tym pomyśle?

