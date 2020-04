Drodzy Twórcy, Przyjaciele, Wolontariusze i Goście Festiwalu "Młodzi i Film"…

Czas zarazy zmusił całą branżę filmową do przymusowej kwarantanny! Zmusił i nas do zmiany terminu tegorocznej edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych, zaplanowanej na czerwiec br. Nie poddajemy się jednak. Uważamy, że Festiwal powinien odbyć się jeszcze w tym roku. Organizatorzy: Centrum Kultury 105 w Koszalinie, Prezydent Miasta i Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich poczynią wszelkie starania, aby – jeśli z powodów sanitarnych będzie to możliwe – przenieść nasz Festiwal na termin wrześniowy od 01.09 do 05.09.2020. Tradycyjne spotkania młodych twórców filmowych z koszalińską publicznością w ramach rozmów "Szczerość za szczerość", panele tematyczne, warsztaty… ale przede wszystkim projekcje nowej porcji świeżego polskiego kina – to wartości, których – mamy nadzieję – nie pokona wirus! Tegoroczna edycja będzie skromniejsza, dostosowana do realiów i wymogów bezpieczeństwa. Bo bezpieczeństwo naszych widzów, twórców i kinomanów jest dla nas najważniejsze. Bacznie więc obserwujemy i będziemy dalej obserwować sytuację epidemiczną w naszym kraju, mając nadzieję, że 1 września 2020 będziemy mogli spotkać się w Koszalinie na Święcie Młodego Polskiego Kina!